Добыча сырой нефти в Турции в 2020 году выросла на 1,5 млн баррелей по сравнению с предыдущим годом и составила 22 млн баррелей. Об этом написал в Twitter министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Министр отметил, что в результате предпринятых мер в нефтегазовой сфере разработка и объем добычи ресурсов показывает устойчивую динамику. Он подчеркнул, что власти страны ставят цель превратить «Турцию в центр производства и технологий в энергетике».

Донмез поделился инфографикой показателей добычи сырой нефти с 2019 по 2020 годы, согласно которой в первый год было освоено 20,750 млн баррелей нефти, в том числе 14,664 млн госпредприятиями и 6,085 млн – частными компаниями. В 2020-м добыча сырой нефти составила 22,269 млн баррелей, из которых 16,613 млн пришлось на государственные и 5,656 млн баррелей – на частные предприятия.

Энергетический потенциал Турции растет: ранее, в августе 2020 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море было обнаружено месторождение с потенциалом около 405 млрд кубометров природного газа. Разработка месторождения «Сакарья» будет начата к 2023 году.