Специальный представитель президента США Кит Келлог сообщил, что в ближайшие дни в Саудовской Аравии пройдут непрямые переговоры между Россией и Украиной. По его словам, стороны будут находиться в отдельных помещениях, а посредники займутся передачей предложений — «что-то вроде челночной дипломатии в отеле». Об этом Келлог рассказал в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что цель встречи — лучше понять условия каждой из сторон. От американской стороны в переговорах примут участие представители советника по нацбезопасности Майкла Уолца, госсекретаря Марко Рубио и директора планирования политики США Майкла Антона.

Келлог также заявил, что после возможного прекращения огня США могут занять по отношению к оккупированным территориям Украины ту же позицию, которую Вашингтон занимал в отношении присоединения Советским Союзом стран Балтии.

Ранее в Белом доме сообщали, что переговоры в Джидде запланированы на 23 марта, в то время как в Кремле называли 24 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что точная дата еще согласовывается.

По его словам, технические группы обсудят в Саудовской Аравии возобновление черноморской зерновой инициативы, а также «другие аспекты» прекращения российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что делегации Киева и Вашингтона в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии. По его словам, речь пойдет о технических вопросах, связанных с реализацией и расширением частичного режима прекращения огня.