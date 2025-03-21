ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Вашингтон организует «челночную дипломатию в отеле»
США проведут в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной, чтобы прояснить позиции сторон и обсудить условия прекращения огня, заявил Кит Келлог
Вашингтон организует «челночную дипломатию в отеле»
Кит Келлог / Reuters
21 марта 2025 г.

Специальный представитель президента США Кит Келлог сообщил, что в ближайшие дни в Саудовской Аравии пройдут непрямые переговоры между Россией и Украиной. По его словам, стороны будут находиться в отдельных помещениях, а посредники займутся передачей предложений — «что-то вроде челночной дипломатии в отеле». Об этом Келлог рассказал в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что цель встречи — лучше понять условия каждой из сторон. От американской стороны в переговорах примут участие представители советника по нацбезопасности Майкла Уолца, госсекретаря Марко Рубио и директора планирования политики США Майкла Антона.

Келлог также заявил, что после возможного прекращения огня США могут занять по отношению к оккупированным территориям Украины ту же позицию, которую Вашингтон занимал в отношении присоединения Советским Союзом стран Балтии.

Ранее в Белом доме сообщали, что переговоры в Джидде запланированы на 23 марта, в то время как в Кремле называли 24 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что точная дата еще согласовывается.

По его словам, технические группы обсудят в Саудовской Аравии возобновление черноморской зерновой инициативы, а также «другие аспекты» прекращения российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что делегации Киева и Вашингтона в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии. По его словам, речь пойдет о технических вопросах, связанных с реализацией и расширением частичного режима прекращения огня.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us