Бизнесмен и основной поставщик боеприпасов по заказу минобороны Армении Давид Галстян обвиняется в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщает Haqqin.az. По версии следствия, в мошенничестве также замешаны директор компании, фактически принадлежащей Галстяну, и должностные лица военного ведомства.

По версии следствия, Галстян в 2018 году заключил с Минобороны контракт на поставки боеприпасов для пушек 1983-1986 годов выпуска. Однако вместо заявленных в тендере были приобретены снаряды чешского производства 1977 года. Их тактико-технические характеристики были умышленно скрыты в документации.

Закупка не соответствовала ни имеющемуся в арсенале армянской армии артиллерийскому вооружению, ни условиям горной местности. Приобретенные боеприпасы невозможно было использовать.

Как сообщают в службе нацбезопасности, уже подано ходатайство об аресте Галстяна и его подозреваемого подельника, непосредственно руководящего компанией. Сейчас следствие работает над выяснением обстоятельств махинации и размера нанесенного государству ущерба. Всего возбуждено четыре уголовных дела, которые касаются также использования представителями Минобороны должностного положения для хищения средств в особо крупных размерах.