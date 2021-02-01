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Скандал в минобороны Армении: для армии закупили негодные боеприпасы
Бизнесмен Давид Галстян поставил военным снаряды для чешских пушек. Сэкономленные средства он присвоил себе, утверждают в службе нацбезопасности республики
Скандал в минобороны Армении: для армии закупили негодные боеприпасы
Никол Пашинян и Давид Галстян / Фото: пресс-служба правительства Армении / Others
1 февраля 2021 г.

Бизнесмен и основной поставщик боеприпасов по заказу минобороны Армении Давид Галстян обвиняется в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщает Haqqin.az. По версии следствия, в мошенничестве также замешаны директор компании, фактически принадлежащей Галстяну, и должностные лица военного ведомства.

По версии следствия, Галстян в 2018 году заключил с Минобороны контракт на поставки боеприпасов для пушек 1983-1986 годов выпуска. Однако вместо заявленных в тендере были приобретены снаряды чешского производства 1977 года. Их тактико-технические характеристики были умышленно скрыты в документации.

Закупка не соответствовала ни имеющемуся в арсенале армянской армии артиллерийскому вооружению, ни условиям горной местности. Приобретенные боеприпасы невозможно было использовать.

Как сообщают в службе нацбезопасности, уже подано ходатайство об аресте Галстяна и его подозреваемого подельника, непосредственно руководящего компанией. Сейчас следствие работает над выяснением обстоятельств махинации и размера нанесенного государству ущерба. Всего возбуждено четыре уголовных дела, которые касаются также использования представителями Минобороны должностного положения для хищения средств в особо крупных размерах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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