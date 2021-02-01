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Финалистка «Мисс Казахстан-2019» работает посудомойщицей
19-летняя Гульнур Нуртаза была в шаге от титула первой красавицы Казахстана, но теперь внешность мешает ей получить работу. Оставшаяся без родителей девушка зарабатывает на жизнь в кафе низкоквалифицированным трудом
Финалистка «Мисс Казахстан-2019» работает посудомойщицей
Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur / Others
1 февраля 2021 г.

Гульнур Нуртаза, участвовавшая в финале национального конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019», сейчас работает посудомойщицей, сообщает на официальной странице в Instagram издание Nur.kz.

Девушка уже больше полугода трудится на кухне одного из кафе в городе Кызылорда. На опубликованном видео видно, как Гульнур усердно работает: чистит чеснок и моет посуду. Девушка не отрицает, что работает в кафе и выполняет низкоквалифицированный труд.

По словам ее знакомых, девушка рано осталась без родителей: два года назад умер ее отец, а два месяца назад скончалась мать. Теперь она вынуждена обеспечивать себя самостоятельно, ей элементарно нужны деньги на выживание. Дополнительные проблемы создает красота Гульнур: женщины не берут на работу из ревности, а мужчины предлагают интим, сетуют ее подруги.

Большой объем работы и стресс сказываются на здоровье молодой девушки: недавно они упала в обморок в автобусе и сильно разбила лоб. Пассажиры оказали ей первую помощь, врачи поставили диагноз «переутомление».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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