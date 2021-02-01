Гульнур Нуртаза, участвовавшая в финале национального конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019», сейчас работает посудомойщицей, сообщает на официальной странице в Instagram издание Nur.kz.

Девушка уже больше полугода трудится на кухне одного из кафе в городе Кызылорда. На опубликованном видео видно, как Гульнур усердно работает: чистит чеснок и моет посуду. Девушка не отрицает, что работает в кафе и выполняет низкоквалифицированный труд.

По словам ее знакомых, девушка рано осталась без родителей: два года назад умер ее отец, а два месяца назад скончалась мать. Теперь она вынуждена обеспечивать себя самостоятельно, ей элементарно нужны деньги на выживание. Дополнительные проблемы создает красота Гульнур: женщины не берут на работу из ревности, а мужчины предлагают интим, сетуют ее подруги.

Большой объем работы и стресс сказываются на здоровье молодой девушки: недавно они упала в обморок в автобусе и сильно разбила лоб. Пассажиры оказали ей первую помощь, врачи поставили диагноз «переутомление».