Администрация подмосковных Химок выписала себе премии на 25 дополнительных окладов за заслуги перед городом, передает Telegram-канал Mash, редакция которого изучила соответствующие документы.

По сведениям издания, в Московской области проходил конкурс «Прорыв года», в соответствии с которым необходимо «налаживать у себя экономику, приводить в порядок социальную сферу, особо отличившимся дарят деньги». На данную инициативу губернатор региона Андрей Воробьев выделил 1 миллиард рублей.

Чиновники из мэрии Химок, получив 140 миллионов рублей за первое место, не только не вложили средства в дальнейшее развитие региона, но и выписали себе «25 дополнительных окладов». «Премию урвали примерно все: главы, заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов в управлениях», – отмечают авторы Mash.

В декабре 2020 года глава Большесосновского муниципального района Пермского края Владимир Тресков перед Новым годом выписал себе премию в 15 своих окладов. Соответствующее решение, по его словам, большинством голосов одобрили большесосновские депутаты. Постановление о 15 окладах для главы района на их рассмотрение внесла возглавляемая Тресковым администрация.

В апреле 2020 года в разгар пандемии мэр и депутаты Тамбова начислили сами себе премии. Премировать себя и всех чиновников из администрации, контрольно-счетной палаты Тамбова, а также городской избирательной комиссии местные парламентарии решили в конце марта. Им, а также остальным городским чиновникам они выделили премии в размере двух ежемесячных зарплат.