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Чиновники мэрии Химок выписали себе премии на 25 окладов за заслуги города
В рамках прошедшего в Московской области конкурса «Прорыв года» местная администрация получила 140 млн рублей. Однако чиновники не пустили средства на развитие региона. Вместо этого они выписали себе дополнительные оклады
Чиновники мэрии Химок выписали себе премии на 25 окладов за заслуги города
Фото: "Городская газета" / Others
2 февраля 2021 г.

Администрация подмосковных Химок выписала себе премии на 25 дополнительных окладов за заслуги перед городом, передает Telegram-канал Mash, редакция которого изучила соответствующие документы.

По сведениям издания, в Московской области проходил конкурс «Прорыв года», в соответствии с которым необходимо «налаживать у себя экономику, приводить в порядок социальную сферу, особо отличившимся дарят деньги». На данную инициативу губернатор региона Андрей Воробьев выделил 1 миллиард рублей.

Чиновники из мэрии Химок, получив 140 миллионов рублей за первое место, не только не вложили средства в дальнейшее развитие региона, но и выписали себе «25 дополнительных окладов». «Премию урвали примерно все: главы, заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов в управлениях», – отмечают авторы Mash.

В декабре 2020 года глава Большесосновского муниципального района Пермского края Владимир Тресков перед Новым годом выписал себе премию в 15 своих окладов. Соответствующее решение, по его словам, большинством голосов одобрили большесосновские депутаты. Постановление о 15 окладах для главы района на их рассмотрение внесла возглавляемая Тресковым администрация.

В апреле 2020 года в разгар пандемии мэр и депутаты Тамбова начислили сами себе премии. Премировать себя и всех чиновников из администрации, контрольно-счетной палаты Тамбова, а также городской избирательной комиссии местные парламентарии решили в конце марта. Им, а также остальным городским чиновникам они выделили премии в размере двух ежемесячных зарплат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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