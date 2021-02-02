Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил ежегодно присуждать победителю конкурса красоты среди собак титул «Отважный туркменский алабай года», сообщает РИА «Новости».

Глава государства посетил место строительства комплекса Международной ассоциации «Туркменские алабаи» в предгорьях Копетдага. Он отметил, что совмещение Праздника туркменского алабая с Национальным праздником туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля, – целесообразное решение и распорядился обеспечить высокий уровень торжеств. Таким образом, в рамках праздника состоятся конкурс красоты среди алабаев и аджилити – собачьи соревнования по преодолению препятствий.

В октябре 2017 года глава Туркменистана, посвятивший песни и книгу собакам породы алабай, а также открывший на одном из главных проспектов столицы страны статую «Туркменский алабай», подарил такого щенка президенту России Владимиру Путину.

Благодаря внешнему виду, особенностям характера и поведения, алабаи, отличающиеся физической мощью, и, вместе с тем доброжелательностью и послушным нравом, пользуются большой популярностью не только в Туркменистане, но и за рубежом. Они занимают лидирующее положение среди сторожевых пород во многих странах мира.

Считается, что алабаи произошли от тибетского мастифа и монгольской овчарки. Эту породу собаки также активно использовали в армии Советского Союза.