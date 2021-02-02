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В Туркменистане будут ежегодно выбирать самого отважного и красивого алабая
Идея проведения собачьих соревнований по преодолению препятствий принадлежит главе государства Гурбангулы Бердымухамедову. Четыре года назад он подарил щенка породы алабай своему российскому коллеге Владимиру Путину
В Туркменистане будут ежегодно выбирать самого отважного и красивого алабая
Фото: РИА «Новости» / Others
2 февраля 2021 г.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил ежегодно присуждать победителю конкурса красоты среди собак титул «Отважный туркменский алабай года», сообщает РИА «Новости».

Глава государства посетил место строительства комплекса Международной ассоциации «Туркменские алабаи» в предгорьях Копетдага. Он отметил, что совмещение Праздника туркменского алабая с Национальным праздником туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля, – целесообразное решение и распорядился обеспечить высокий уровень торжеств. Таким образом, в рамках праздника состоятся конкурс красоты среди алабаев и аджилити – собачьи соревнования по преодолению препятствий.

В октябре 2017 года глава Туркменистана, посвятивший песни и книгу собакам породы алабай, а также открывший на одном из главных проспектов столицы страны статую «Туркменский алабай», подарил такого щенка президенту России Владимиру Путину.

Благодаря внешнему виду, особенностям характера и поведения, алабаи, отличающиеся физической мощью, и, вместе с тем доброжелательностью и послушным нравом, пользуются большой популярностью не только в Туркменистане, но и за рубежом. Они занимают лидирующее положение среди сторожевых пород во многих странах мира.

Считается, что алабаи произошли от тибетского мастифа и монгольской овчарки. Эту породу собаки также активно использовали в армии Советского Союза.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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