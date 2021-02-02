В 2021 году в 10 регионах России стартует пилотный проект по воспитанию и работе с детьми, в рамках которого в школах появятся специальные советники-воспитатели, пишет «Коммерсант». Как утверждает издание, в 2022 году данная практика будет распространена во всех российских регионах.

О нововведениях в системе образования сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время своего выступления в Совете Федерации 27 января. Работа над проектом, получившим название «Навигаторы детства», уже начата, а с 1 марта в Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе появятся ставки советников по воспитанию при директорах школ.

В реализации программы принимает участие созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курирует администрация президента. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева ранее работала в Общероссийском народном фронте, правительстве Московской области и движении «Наши».

РДШ будут обучать воспитателей говорить с детьми «на их языке, в том числе о политике и митингах». По словам Плещевой, воспитатель должен знать, чем живут современные дети: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх».

Глава движения продемонстрировала знание молодежного слэнга в опубликованном в первый день митингов – 23 января – посте. В нем сказано, что люди выходят на улицы, когда их не понимают, и их «ощущение важности и значимости разобьется не об ОМОН»: «Это произойдет на следующий день. Когда придут светлые парни и запилят все, что ты знаешь, начнут долбить за георгиевские ленты 9 мая и за то, что не забил на деда, который воевал… И вот тогда ты, может быть, и допрешь, что заруинить можно все, а изменить можно только свою, так ненавистную тебе, но СВОЮ страну».

По данным источника «Коммерсанта», близкого к администрации президента, тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах», и руководство страны намерено активизировать «все текущие проекты по этой теме».

О необходимости более плотной работы со школьниками в «высоких кабинетах» стали говорить после массовых протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, состоявшихся 23 и 31 января. Сторонники Навального, в том числе руководитель его штаба Леонид Волков, обвиняются якобы в призыве молодежи к участию в несогласованных митингах, в частности с помощью социальной сети Tik Tok.

Но это не первый случай, когда власть задумывается о взаимодействии с молодежью: предпосылки появились после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм Навального «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве, занимавшего тогда пост премьера. По мнению властей, в подобных акциях участвуют «бесхозные» молодые люди, которые ищут виноватых в своих «экзистенциальных проблемах». В ходе нынешних протестов социологи опровергли продвигаемые пропагандой тезисы: основу митингующих составила молодежь от 25 до 35 лет.