В России свыше 1,1 миллиона инфицированы ВИЧ, главной причиной смерти у людей с таким заболеванием остается туберкулез, цитирует РИА «Новости» вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Приводя данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Голикова рассказала, что на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек с ВИЧ, две трети из них проживают в Африке.

«В России на 31 декабря 2020 года – это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже – зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день – это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний», – отметила вице-премьер на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, в последнее время ВИЧ выявляется в более старших возрастных группах. Например, за прошлый год доля впервые зафиксированных пациентов с с таким заболеванием старше 30 лет составила 85,3%, при этом инфицирование доминирует среди мужчин. Наиболее высокий уровень пораженности – у россиян в возрасте от 30 до 44 лет, отметила вице-премьер.

Голикова пояснила, что в прошлом году на 100 тысяч населения показатель новых случаев инфицирования ВИЧ составил 40,77%. За 2017-2019 годы, по ее словам, число впервые выявленных лиц с инфекцией снизилось почти на 7%, а с 2018 года впервые за последние 14 лет при росте числа обследований отмечалось снижение темпов прироста с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018 году.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что в 2020 году по сравнению с предыдущим на 4,3% снизилось количество умерших от ВИЧ, средний возраст жертв смертельного заболевания составил 39 лет. «К сожалению, распространение ВИЧ продолжается. Случаи заболевания ВИЧ зарегистрированы во всех регионах РФ. В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского (40,77)... и составлял от 41,7 в республике Башкортостан до 128,92 на 100 тысяч населения в Кемеровской области», – добавила Голикова.