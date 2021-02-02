Российская частная военная компания Moran Security Group, которая де-юре является охранной компанией, открыла представительство в Грузии, пишет портал «Грузия Online» со ссылкой на телеканал Mtavari Arkhi. Руководителем филиала ЧВК значится Леван Чарквиани, который в 2013 году был задержан в России по обвинению в шпионаже, но вскоре после признания вины был освобожден.

Генеральным директором Moran Security Group, которую грузинский телеканал называет «армией» Кремля, является Алексей Бадиков. Среди личного состава – бывшие военные из армейских подразделений специального назначения и Росгвардии.

Чарквиани, возглавляющий грузинский филиал ЧВК, родился в России, но долгое время жил в Латвии, где работал в местном Бюро по защите Конституции. В 2013 году в РФ ему предъявили обвинение по статье «госизмена», обвинив в шпионаже в пользу НАТО, но через некоторое время отпустили. В 2017 году Чарквиани получил грузинское гражданство, но место его проживания неизвестно.

Грузинские власти дали официальный комментарий по поводу регистрации российского ЧВК в республике. Однако крупнейшие политические и общественные деятели выразили свое беспокойство по этому поводу.

«Открытие представительства российской группировки в Грузии – пик нахальства. Это, вероятно, идет вразрез с интересами грузинского государства», – заявил бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии генерал Гиги Каландадзе.

С ним солидарен и вице-президент организации «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия: «Это организации, которые выполняют всевозможные грязные задания, в том числе убийства, взрывы… В Сирии они были заняты именно этим. Это означает, что Россия готовит еще большую провокацию, а не просто информационную войну или финансирование разных организаций, завязанных на России».

Шота Утиашвили, бывший глава аналитического департамента МВД Грузии: «Если этот отряд появился и в Грузии, это очень опасно, поскольку, как только солдат вступает в этот отряд, он выполняет любой приказ, который ему дают российские власти. Объяснять, какого типа задания может получать наемник, нет необходимости, это всем известно».

Согласно докладу американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), впервые российские наемники появились в Украине, Сенегале, Демократической Республике Конго и на Шри-Ланке в 2014 году. С 2015 года они присутствуют в Эсватини (бывш. Свазиленд), Ливии и Сирии, а с 2016-го – в Азербайджане, Сербии и Индонезии.

В то же время, Moran Security Group имеет статус официально зарегистрированной фирмы – в отличие от одиозной ЧВК «Вагнера», которой официально не существует и которая привлекает не операторов ЧВК или ЧОК, а действительно наемников.