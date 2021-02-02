Госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился размещать на фасаде всех зданий американских посольств и консульств «радужный флаг» ЛГБТ, тем самым отменив запрет администрации Дональда Трампа, сообщает журнал Outfront. Теперь по распоряжению нового главы внешнеполитического ведомства сотрудники дипмиссий могут свободно вывешивать ЛГБТ-знамя рядом с флагом США.

По словам госсекретаря, в структуре Госдепартамента также будет восстановлена должность специального посланника по правам ЛГБТ. Ранее Трамп отказался назначать кого-либо на эту должность.

По словам Блинкена, давление на ЛГБТ-сообщество усилилось за то время, пока Трамп находился у власти. «Мы наблюдаем рост насилия, направленного против ЛГБТ, во всем мире. Я думаю, что Соединенные Штаты играют ту роль, которую они должны играть в отстаивании и защите прав ЛГБТ. И это то, за что департамент возьмется немедленно. Поднятие «флага гордости» – один из способов открыто продемонстрировать солидарность с ЛГБТ», – отметил он.

По мнению многих наблюдателей, таким образом администрация Байдена восстанавливает характерную для демократов «гомосексуальную повестку» во внешней политике Вашингтона.

Энтони Блинкен был заместителем госсекретаря в администрации президента Барака Обамы, а вместе с Байденом работал в комитете Сената по международным отношениям в 2002-2008 годах. Также Блинкен служил советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом при Обаме. Некоторые СМИ отмечают, что у него украинские корни.

Несмотря на позицию Трампа, 25 июня 2020 года американское диппредставительство в Москве опубликовало фотографию, на которой видно, что на здании размещен флаг ЛГБТ. Тогда дипломаты объяснили свой поступок желанием чествовать символ ЛГБТ во время празднования Дня радужного флага.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал акцию «демонстративной», поскольку она состоялась в день начала голосования по поправкам к Конституции России. На вопрос президента РФ Владимира Путина, кто работает в здании, Пушков ответил, что это американские дипломаты. «Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно», – отреагировал глава государства.