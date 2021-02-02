Армянские сепаратисты за время оккупации азербайджанских территорий разрушили не только находящиеся там мечети, но и единственную в Карабахе русскую православную церковь, сообщает Инфо24. Храм в честь Преображения Господня, возведенный в селе Куропаткино Ходжавендского района, сейчас находится в плачевном состоянии.

Церковь, построенная в 1894 году, ранее принадлежала казакам, проживающим на территории бывшей Терской области Российской империи (район реки Терек и других прилегающих рек на Северном Кавказе).

Она была разрушена в период оккупации Ходжавендского района армянскими силами, длившейся почти 30 лет (с 1992 года). На архивных фотографиях 1988 года отчетливо видно, что церковь была в хорошем состоянии до прихода армян: в сохранности были кровля и решетки на окнах.

К 2014 году кровля и фронтон здания уже были разрушены: железные решетки пропали, сильно пострадал фасад с западной стороны, а на стенах христианской святыни выцарапаны армянские имена: Армен, Гарик, Кармен и другие.

Примечательно, что военно-политическое руководство Армении, позиционирующей себя как первое в мире христианское государство, было в курсе происходящего: церковь находится в непосредственной близости от военного объекта ВС Армении.

«Они на протяжении 30 лет говорили, что они христиане, но вы сами видите [состояние храма]. Это не по-божески», – выразил возмущение приехавший в Ходжавендский район священник РПЦ Денис Сотников.

В прошлом в Нагорном Карабахе действовала еще одна русская православная церковь – Храм Иоанна Крестителя (Предтечи) в Шуше. Но за годы оккупации ее внешний и внутренний облик были изменены: с храма сняли купола и маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-григорианской церкви. В данный момент арменизированная церковь носит название Канач Жам.