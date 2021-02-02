Роскачество выявило в популярных приложениях для очистки памяти для ОС Android признаки шпионских программ, сообщает ТАСС. Внимание специалистов привлекли избыточные запросы на доступ к функционалу устройств и обилие персонализированной рекламы.

По словам экспертов, они решили сосредоточиться именно на приложениях для Android, поскольку «вероятность столкнуться с некачественными и даже мошенническими клинерами в Google Play Маркете значительно выше, чем в AppStore».

«Всего было изучено 60 приложений. Наиболее частым негативным моментом стало наличие большого количества рекламы, вплоть до затруднения использования приложения, были отмечены также минусы в виде избыточных запросов доступа к различным функциям смартфона и подозрительного «интереса» приложений к окружающей Wi-Fi сети. Наконец, по меньшей мере два приложения имеют признаки встроенных шпионских программ (stalkerware)», – говорится в сообщении Роскачества.

Назойливая реклама может причинить реальный вред: случайный клик на рекламный баннер чреват попаданием на фишинговую или вредоносную страницу. Однако отключить избыточную рекламу можно было только в нескольких из проанализированных программ (4%).

Как отмечает Роскачество, более половины проанализированных приложений «слушают» Wi-Fi сеть, к которой подключен смартфон, и получают сетевые идентификаторы других подключенных устройств, что определенно не вызывает доверия. Таким образом действуют приложения Cleaner Ultimate – Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и другие.

«Очевидно, приложению, которое очищает оперативную память и оптимизирует быстродействие, нужен достаточно широкий спектр разрешений. Некоторые исследованные приложения, однако, запрашивают подозрительно много разрешений. Зачем, к примеру, клинеру доступ к микрофону и записи аудио (которые требует Cleaner Ultimate - Battery Saver booster & cleaner)? Или доступ к камере, без которого не хотят работать Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и Ace Cleaner», – рассказали эксперты ведомства, добавившие также, что некоторые приложения требуют доступ к геолокации устройства.

В итоге самыми ненадежными приложениями для очистки памяти были признаны Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster, которые запрашивают доступ ко всем видам данных, включая контакты и управление звонками. Это, по мнению Роскачества, является признаком «шпионских программ» и позволяет злоумышленникам красть пользовательские данные и рассылать спам с телефона жертвы.

«На момент выхода материала приложение Phone Cleaner уже удалено из Google Play Маркета. Тем не менее, тот факт, что его достаточно долгое время не замечали защитные механизмы магазина, показывает, что любой пользователь может случайно натолкнуться на подобную программу, и следует проявлять осторожность. На данный момент Speed Cleaner все еще доступен для загрузки, информация по неоправданным доступам этой программы направлена в Google», – сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.