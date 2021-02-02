ПОЛИТИКА
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Фитнес-блогер вела онлайн-тренировку на фоне военного переворота в Мьянме
Жительница Мьянмы вела онлайн-урок аэробики, даже не подозревая, что у нее за спиной происходит военный переворот. 1 февраля армия задержала руководителей страны и объявила в стране чрезвычайное положение на год. Власть временно перешла к главнокомандующему Вооруженных сил Мьянмы. #Мьянма #аэробика #переворот
Фитнес-блогер вела онлайн-тренировку на фоне военного переворота в Мьянме / Others
2 февраля 2021 г.
Истории
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