Фитнес-блогер вела онлайн-тренировку на фоне военного переворота в Мьянме

Жительница Мьянмы вела онлайн-урок аэробики, даже не подозревая, что у нее за спиной происходит военный переворот. 1 февраля армия задержала руководителей страны и объявила в стране чрезвычайное положение на год. Власть временно перешла к главнокомандующему Вооруженных сил Мьянмы. #Мьянма #аэробика #переворот