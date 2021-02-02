Официальная позиция Еревана полностью исключает реваншистские настроения, цитирует «Вестник Кавказа» слова депутата от партии «Гражданский договор» и члена комитета по внешней политике парламента Армении Ануш Беглоян.

Об этом парламентарий заявила на круглом столе «Южный Кавказ: новые угрозы и новые возможности». Она пояснила, что в республике сейчас существует множество различных политических групп, среди которых есть и националистические, и все они «могут заявлять что угодно».

«Но я призываю всех слушать заявления, которые делает правящая партия, власти, МИД, офис премьер-министра, парламент, которые четко сказали, что реваншизм или любые военные действия, направленные на месть, – это не то, чего хочет Армения и народ Армении», – подчеркнула Беглоян.

По ее словам, прочитав армянские СМИ, может создаться впечатление, что Ереван настаивает на реванше за свое поражение в Карабахской войне, но, на самом деле, это не так.

«Армянский народ должен смотреть в будущее и отказаться от вечных обсуждений, кто и где был первым, кому та или иная территория принадлежала исторически», – призвала соотечественников политик. Она пояснила, что представители армянского народа «лучше всех цитируют древних писателей и исторические труды», и именно этот принцип развязал, по ее мнению, войну с Азербайджаном.

Ранее реваншистские настроения в стране осудили первый президент Армении Левон Тер-Петросян и вице-спикер парламента Лена Назарян. По мнениюпоследней, желание части армян взять реванш за проигрыш в карабахской войне – «регрессивное и вредное», вместо этого с Азербайджаном нужно установить «долговременный или даже постоянный мир».