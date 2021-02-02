ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
На границе Казахстана и Узбекистана появится «Центральная Азия»
Новый торговый центр будет открыт для граждан обеих стран. Планируется, что реализация проекта позволит увеличить двусторонний товарооборот до $10 млрд
На границе Казахстана и Узбекистана появится «Центральная Азия»
Фото: АА / AA
2 февраля 2021 г.

На узбекско-казахской границе построят международный торговый центр «Центральная Азия», сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова, которое он сделал на заседании правительства.

«В целях реализации проекта международного торгового центра «Центральная Азия» с узбекской стороной согласовано местоположение. Мы выделили земельный участок и в настоящее время ведем переговоры с инвестором», – сказал Султанов.

По словам министра, международный ТЦ будет способствовать развитию приграничной торговли с Узбекистаном и позволит увеличить объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов.

Меморандум о создании международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» был подписан в середине апреля 2020 года уполномоченными ведомствами Казахстана и Узбекистана.

На данный момент страны работают над развитием 22 совместных проектов в сферах агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, легкой, химической и фармацевтической промышленности, а также производства строительных материалов.

В мае 2020 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провели встречу в поселке Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области, который пострадал от прорыва дамбы. Главы правительств заложили фундамент нового микрорайона для оставшихся без жилья граждан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us