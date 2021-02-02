На узбекско-казахской границе построят международный торговый центр «Центральная Азия», сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова, которое он сделал на заседании правительства.

«В целях реализации проекта международного торгового центра «Центральная Азия» с узбекской стороной согласовано местоположение. Мы выделили земельный участок и в настоящее время ведем переговоры с инвестором», – сказал Султанов.

По словам министра, международный ТЦ будет способствовать развитию приграничной торговли с Узбекистаном и позволит увеличить объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов.

Меморандум о создании международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» был подписан в середине апреля 2020 года уполномоченными ведомствами Казахстана и Узбекистана.

На данный момент страны работают над развитием 22 совместных проектов в сферах агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, легкой, химической и фармацевтической промышленности, а также производства строительных материалов.

В мае 2020 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провели встречу в поселке Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области, который пострадал от прорыва дамбы. Главы правительств заложили фундамент нового микрорайона для оставшихся без жилья граждан.