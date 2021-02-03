США должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией, заявил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если там воспримут потерю обычных вооружений за угрозу режиму или государству», – цитирует Ричарда The Washington Times.

Адмирал отметил, что Пентагону необходимо рассматривать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Причина, по которой США на данный момент игнорируют угрозу ядерных конфликтов, по его мнению, заключается в смещении акцента на борьбу с терроризмом. При этом Россия и Китай наращивали свои ядерные арсеналы все это время, добавил военный.

Кроме того, Ричард отмечает, что Москва уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет малой и средней дальности. Готовность России к агрессивному соперничеству и игнорированию международных норм продемонстрировал «военный захват Крыма», пояснил он.

Заявления главы Стратегического командования ВС США вызвали обеспокоенность и стали предметом обсуждения на брифинге в Пентагоне. По словам помощника министра обороны страны по связям с общественностью Джона Кирби, при модернизации ядерных сил, которая для Вашингтона является приоритетной, США не хотят эскалации противостояния в таком масштабе.

«Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы к задействованию, что включает и стратегический ядерный потенциал, – заявил Кирби. – Китай представляет растущий вызов, Россия является угрозой на многих фронтах. Министр серьезно к этому относится».

При этом он отметил, что для предотвращения ядерного конфликта между США, Россией и Китаем предстоит еще много дипломатической работы.

О том, что Китай и Россия представляют собой две основные угрозы Соединенным Штатам на море, ранее отмечалось в новой совместной стратегии Военно-морских сил, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США. В документе сказано: Китай и Россия «используют все возможные инструменты, чтобы подорвать международное право для обеспечения своих интересов», а также проводят ревизионистскую политику и стремятся к агрессивной добыче природных ресурсов по всему миру.

Вашингтон называет их «непреклонными соперниками», которые в случае конфликта якобы могут захватить территории прежде, чем США вместе с союзниками смогут эффективно отреагировать. При этом подчеркивается, что что именно Китай – а не Россия – является главной угрозой.