Духовное управление мусульман России получило ответ от Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», о халяльности компонентов препарата, сообщает РБК Татарстан.

Издание приводит выдержки из письма исследовательского института, направленного заместителю председателя Совета улемов Духовного управления мусульман РФ Ильдару Аляутдинову. Его подписал директор научной организации Александр Гинцбург. В ответе ученые подробно изложили состав препарата, отметив, что в нем отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения.

В институте сообщили, что в состав I компонента входят:

– действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (1,0 ± 0,5) × 1011 частиц/доза.

– вспомогательные вещества: трис (гидроксилметил) аминометан – 1,21 мг, натрия хлорид – 2,19 мг, сахароза – 25,0 мг, магния хлорида гексагидрат – 102,0 мкг, ЭДТАдинатриевая соль дигидрат – 19,0 мкг, полисорбат 80 – 250 мкг, этанол 95 % – 2,5 мкл, вода для инъекций до 0,5 мл.

Компонент Ⅱ:

– действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 5 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (1,0 ± 0,5) × 1011 частиц/доза.

- вспомогательные вещества: трис (гидроксилметил) аминометан – 1,21 мг, натрия хлорид – 2,19 мг, сахароза – 25,0 мг, магния хлорида гексагидрат – 102,0 мкг, ЭДТАдинатриевая соль дигидрат – 19,0 мкг, полисорбат-80 – 250 мкг, этанол 95 % – 2,5 мкл, вода для инъекций до 0,5 мл.

В татарстанском управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, заявили, что впервые сталкиваются с подобным вопросом. «Насколько я знаю, это первый такой необычный запрос в части проверки вакцины на халяль. На моей памяти таких запросов не было», – заявила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замглавы ведомства Любовь Авдонина.

29 января ДУМ Татарстана также попросило раскрыть состав российских вакцин от COVID-19.

Как пояснил «Коммерсанту» зампредседателя Совета Ильдар Аляутдинов, к ним поступают «частые обращения от мусульман России относительно дозволенности или запретности вакцины с точки зрения ислама».

Религиозный запрет вакцинироваться может быть связан с использованием в компоненте препарата или в процессе его производства спирта, свинины, животного желатина и других продуктов, если они признаны нехаляльными.

«На данном этапе нам важно знать состав компонентов, а также прошли ли они химическую обработку, при которой вещества утрачивают свои естественные свойства», – сказал изданию Аляутдинов.

«Спутник V», разработанный в московском центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По информации РФПИ, к настоящему моменту препарат разрешен к использованию в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и ряде других стран.