В башкирском селе в хоккей играют бабушки

В национальных костюмах и с клюшкой. В селе Нижнеяикбаево в Башкортостане местные жительницы провели импровизированный хоккейный матч. Игру сняла на видео внучка одной из участниц состязания. Женщины пришли в хоккейную коробку, чтобы прибрать ее после соревнований, а когда закончили, решили и сами поиграть. Для колорита все участницы надели национальную одежду. #хоккей #бабушки #Башкортостан