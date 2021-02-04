ПОЛИТИКА
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В башкирском селе в хоккей играют бабушки
В национальных костюмах и с клюшкой. В селе Нижнеяикбаево в Башкортостане местные жительницы провели импровизированный хоккейный матч. Игру сняла на видео внучка одной из участниц состязания. Женщины пришли в хоккейную коробку, чтобы прибрать ее после соревнований, а когда закончили, решили и сами поиграть. Для колорита все участницы надели национальную одежду. #хоккей #бабушки #Башкортостан
В башкирском селе в хоккей играют бабушки / Others
4 февраля 2021 г.
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