Небольшое государство на границе Европы, в междуречье Прута и Днестра, вот уже две сотни лет является полем столкновения двух религиозных центров восточного христианства. Сначала за свое влияние на Кишинев соперничали Москва и Константинополь, а теперь место последнего занял Бухарест. Но обо всем по порядку.

Молдавское княжество и немного истории

Строго говоря, современная Республика Молдова занимает лишь часть средневекового княжества Молдавия. Последнее раскинулось между Карпатским хребтом на западе и рекой Днестр на Востоке. С севера и юга естественные границы княжества формировали реки Днестр и Дунай. Собственно, современная территория Республики Молдова исторически называлась Бессарабией, а Молдовой называлась территория между Карпатским хребтом и рекой Прут – часть территории современной Румынии.

Различные части этой территории входили в состав Болгарского царства и Киевской Руси, а затем и Галицко-Волынского княжества. В XIV веке начинается усиление княжества, но уже в XVI в. Молдова стала вассалом Османской империи. Несмотря на влияние и контроль над княжеством, Порта запрещала османам покупать землю в Молдове и строить там мечети. Турки использовали княжество как буферную зону сначала между Османской империей и Польшей, а затем и Россией. Кстати, именно этим объясняется крайне малое количество этнических мусульман в современной Молдове.

В религиозном плане эта территория с самого начала входила в состав Константинопольского патриархата. Правда, имела достаточно высокую степень автономии, поскольку основной штат духовенства был из местных, а епископов нередко ставили из Киевской митрополии. Но к XVIII веку усиливается влияние греков-фанариотов. Причем очень усиливается, до такой степени, что это начинает раздражать местных. И формировать отторжение всего греческого.

На это же время припадает и начало активных русско-турецких войн и продвижение России в Бессарабию. В результате нескольких кампаний в первой половине ХІХ века территория современной Молдовы входит в состав Российской империи. Существующие там структуры Константинопольского патриархата упраздняются, а все православные переподчиняются Русской православной церкви. На смену греческому влиянию приходит российское.

Королевство Румыния

Спустя несколько десятков лет западная часть бывшего Молдавского княжества объединяется с Валашским княжеством и образуется Королевство Румыния со столицей в Бухаресте. И буквально сразу же оно требует себе церковную независимость – автокефалию. Константинополь отказывался отпускать такую большую церковь из-под своей юрисдикции.

На тот момент Румыния была самой большой православной провинцией Константинопольского патриархата, но спустя 20 лет, в 1885 г., все-таки выдает румынам Томос. Так в соперничестве за Молдову происходит рокировка, и место греков занимают румыны. Молдаване же продолжают пребывать в юрисдикции РПЦ.

Хотя по национальности и языку это один и тот же народ. Просто те, кто оказались в Румынии стали называть себя румынами, а те, кто в Российской Империи – молдаванами. Но вскоре идентичность двух групп одного народа начала стремительно меняться. Румынские власти взяли курс на Европу. Само название Румыния или по-румынски Romania восходит к ромеям, т.е. римлянам. Румыны считают, что они наследники древнего Рима и поэтому близки с государствами Западной Европы.

Румынский язык, и вправду, относится к романской группе. А потому многие трудовые мигранты из Румынии или Молдовы легко обосновываются в Италии, Испании или Португалии, именно из-за близости языка.

Но румынские власти были слишком зациклены на установлении своих романских корней, причем настолько, что провели языковую реформу. Из румынского были выброшены все славянские слова, попавшие сюда в основном через церковнославянский богослужебный язык. В то же время румынский язык в Молдове еще больше русифицировался. К тому моменту, как Молдавия и Румыния объединились в одно государство в межвоенный период, это уже были две разные версии одного языка.

Уже упомянутое объединение произошло после падения Российской империи. Румыния поглотила Молдову, а заодно и местную церковь. Учреждается Бессарабская митрополия Румынской церкви, которая включает в себя всю территорию Молдовы. Российский патриарх Тихон писал гневные письма в Бухарест и утверждал, что нельзя менять церковную юрисдикцию на основании смены политических границ. То есть нельзя было ровно то же, что сама Русская церковь сделала за сто лет до этого письма Тихона – насильно аннексировать Молдавскую митрополию у Константинопольского патриархата на основании смены политических границ и вхождении региона в состав Российской империи.

Борьба православных

Но после Второй мировой войны РПЦ восстанавливает контроль над Молдовой, Бессарабская митрополия упраздняется. Так было до падения СССР. С обретением независимости и установлением свободы в Молдове туда возвращается Румынская церковь. Отношения РПЦ и РумПЦ ухудшаются. И остаются холодными и по сей день.

Именно из-за Молдовы. И Москва, и Бухарест считают Кишинев сферой своих исключительных интересов, или, говоря по-церковному, – своей канонической территорией. Примечательно, что и одна, и другая церковь обосновывают свою позицию канонами и обвиняют друг друга в нарушении церковного права.

У руля государственной власти в начале 90-х находились откровенные пророссийские политики – коммунисты. Они хотели не допустить дрейфа Молдовы в сторону Румынии, а также пытались строить национальную идентичность молдаван как отдельного этноса, отличающегося от румын. Власти отказывают в регистрации Бессарабской митрополии. Дело доходит до Европейского суда по правам человека, и только после этого, в 2002 г. официальный Кишинев дает зеленый свет на регистрацию структуры Румынской церкви.

Религиозный ландшафт

С тех пор религиозный ландшафт Республики Молдова более-менее стабилен. Около 93% всех граждан, коих в Молдове 3,5 млн, принадлежат к православию. Из них большинство (около 86%) это Православная Церковь Молдовы в составе Московского патриархата, и около 11% – это Бессарабская митрополия Румынского патриархата. То есть превосходство в 8 раз. Это данные социологических опросов. Согласно государственной статистике, у РПЦ 1281 храм, а у РумПЦ – 309. То есть превосходство в 4 раза.

В этническом плане население Молдовы более-менее однородно. Большинство составляют те, кто идентифицирует себя как молдаване – 75,8%, еще 2,2% называют себя румынами. Среди национальных меньшинств – украинцы (8,4%), русские (5,9%), гагаузы (4,4%), а также болгары (1,9%). Украинцы и русские компактно проживают на территории региона Приднестровье – на левом берегу Днестра и в районах, примыкающих к украинским Подолью и Буковине. А гагаузы и болгары в южной части страны – в регионах, примыкающих к исторической области Добруджа. Но национальные меньшины никак не влияют на религиозный ландшафт, поскольку все вышеперечисленные группы относятся к православию.

Остальные конфессии представляют собой религиозные меньшинства. Есть группы католиков и протестантов, в основном баптистов, пятидесятников и адвентистов. Есть также исторически сформировавшиеся группы российских старообрядцев, бежавших сюда от царских преследований. В основном они представлены молоканами и липованами. Есть группа евреев, которые, правда, в силу специфики советского прошлого, совсем не религиозны.

Ислам, тюркский язык и гагаузы

И есть небольшая группа мусульман. Ислам слабо развит на территории Молдовы как из-за более-менее однородного христианского населения, так и из-за исторической политики Порты по сдерживанию заселения османами этих территорий.

Но есть и другая причина малого количества мусульман. Уже в современное время правительство все тех же коммунистов в 90-е гг. запрещало регистрацию исламских религиозных организаций в Молдове. Мол, это противоречит истории и может обидеть христианское большинство граждан. Это было явным нарушением прав человека и религиозной свободы.

США, которые провозгласили себя главными защитниками религиозной свободы, в своеобразной манере потроллили молдаван в свое время. С 2008 по 2011 гг. послом США в Молдове был Асиф Чодри, мусульманин по вероисповеданию пакистанского происхождения. И только в 2011 г. власти Кишинева зарегистрировали Исламскую лигу Молдовы, которая объединила мусульманские общины Республики.

Интересно, что в Молдове есть уникальная этническая общность – гагаузы. Это тюркоязычный народ, большинство которого проживает в Молдове, а также есть компактные ареалы расселения в приграничном историческом районе – Добруджа, на территории современных Румынии и Болгарии. Так, вот, несмотря на тюркский язык, гагаузы православные.

Этногенез данного народа до сих является для антропологов загадкой. Там есть следы и турок-сельджуков, и волжских булгар, и монголо-татар. Гагаузы исторически жили на Балканах. Так, к примеру они были титульным населением в ныне болгарском городе Варна, в XVI веке. Они, правда, не записаны как гагаузы, но указаны как «тюрки-христиане». Поскольку других тюрок-христиан на Балканах не было, то очевидно, что речь идет именно о гагаузах.

Принадлежали они тогда не к Румынской или Молдавской, и даже не к Константинопольской церкви, а к автокефальной Охридской архиепископии – средневековой независимой Балканской церкви сербов и болгар, к которой сейчас возводят свою историю Белград, Подгорица, София и Скопье.