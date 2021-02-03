Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака,говорится на сайте украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Кроме того, санкции введены против ряда региональных вещателей - телеканала «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ». Под ограничительные меры также попали телерадиокомпания «Новые коммуникации» (вещает под логотипом ZIK) и «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Всеми тремя СМИ владеет Козак.

Ограничения подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры. Санкции введены сроком на пять лет.

Кроме того, Зеленский поручил кабинету министров, Службе безопасности и Национальному банку Украины «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных настоящим решением». Украинский МИД должен будет проинформировать о введении санкций Евросоюз и США и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер». Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на главу ведомства Алексея Данилова.

«112», NewsOne и ZiK назвали решение СНБО и Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ». «Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», – говорится в совместном заявлении телеканалов. Они пообещали бороться за право быть в эфире.

Козак, со своей стороны, заявил, что «112» продолжит вещание, «несмотря на любые козни власти». Введенные против него санкции он назвал незаконными.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметили, что инициируют процедуру импичмента Зеленского из-за решения закрыть телеканалы.

На данный момент СМИ продолжают работу в YouTube.

В октябре 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию объявил о проверке NewsOne, «112» и ZiK, которые показали фрагмент встречи главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» и одного из богатейших людей страны Виктора Медведчука с президентом России в Москве. Совет счел, что их действия направлены «на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине государства-агрессора». В ходе встречи с Медведчуком российский лидер пообещал подумать об отмене санкций в отношении некоторых украинских предприятий и заявил о готовности восстанавливать отношения между странами.

В соответствии с законом Украины «О санкциях» их можно применять к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, находящемуся под контролем иностранного юрлица или физлица-нерезидента, террористам и проч.

Козак приобрел NewsOne, «112» и ZiK в конце 2018 – летом 2019 гг. Рада создала специальную комиссию по расследованию смены собственников телеканалов. Как утверждают многие украинские СМИ, Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента РФ. В то же время в Нацсовете Украины по вопросам телевещания заявляли, что не могут доказать прямую связь попавших под санкции СМИ с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Зеленский в 2019 заявлял, что Козак и Медведчук – это «одна история». В том же году нардепа допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом «Россия 1».

В Кремле негативно отреагировали на санкции Владимира Зеленского против телеканалов и Козака, который ими владеет. «Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», – ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

Песков добавил, что на запрет трех СМИ должны обратить внимание международные организации, такие как ОБСЕ.