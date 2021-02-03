Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов проинформировал президента страны Касым-Жомарта Токаева о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции, передает местная пресса.

Асанов сообщил, что с 1 июля 2021 года, когда будет введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции – «презумпции виновности государственного органа». Это соответствует практике государств с наименее коррумпированным и прозрачным бюрократическим аппаратом.

По словам председателя Верховного суда, зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению инвестиционного климата и росту экономики.

Касым-Жомарт Токаев, со своей стороны, выразил надежду, что с первых дней действия кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в новой для казахстанского правосудия парадигме мышления. Он также отметил, что одной из первостепенных задач государства остается реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей.

В сентябре 2020 года Казахстан официально отменил смертную казнь. Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену такого вида наказания, был подписан в штаб-квартире ООН постоянным представителем Казахстана при организации Кайратом Умаровым.

Решение о присоединении к протоколу об отмене смертной казни ранее озвучил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он заявил, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В стране с 2003 года действует бессрочный мораторий на смертную казнь. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.