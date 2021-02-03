Общественный деятель сообщил «Коммерсанту», что продолжит употреблять воду, но откажется от еды. «Мы хотим привлечь внимание общественности к этому процессу. Хотим, чтобы нас услышали в Европарламенте», – сказал Закиев. По его словам, он рассчитывает, что в дальнейшем к голодовке присоединятся и другие члены ВТОЦ.

«Признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом татарского народа, признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ», – отмечается в обращении, распространенном общественниками накануне.

Закиев добавил, что ВТОЦ всегда действовал в рамках Конституции РТ и Конституции РФ, а экстремистской организацию хотят признать «по абсолютно надуманным обвинениям».

Профессор Казанского федерального университета Мидхат Фарукшин в беседе с изданием «Бизнес Оnline» отметил, что голодовка сама по себе совсем неэффективна, но имеет символическое значение – демонстрация недовольства, возмущение против действий прокуратуры. «У нас сейчас вообще обстановка в стране такая, что очень много силового давления на людей и организации, объявление их предателями, иностранными агентами. Я не знаю, насколько основательны претензии прокуратуры и действительно ли там есть признаки какого-то экстремизма. У нас никак не решишь, потому что суды все подвластные, прокуратура тоже. Ничего нельзя решить нормальным демократическим путем», – сказал эксперт.

По его мнению, политическая голодовка – крайняя мера, но «не приведет к желаемому результату для них».

ВТОЦ был создан в 1989 году. Организация активно поддерживала суверенитет республики и национальное возрождение татарского народа, в последние годы активно выступает в защиту татарского языка.

Иск прокуратуры будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана 24 февраля. В надзорном органе свои претензии объяснили так: деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан».