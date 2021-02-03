Британская правительственная контртеррористическая программа Prevent попала в эпицентр скандала после того, как в Лондоне под следствием оказались 4-летний мальчик и его семья. Как пишет Arab News, ребенок во время одного из занятий в детском саду упомянул что-то о «пушках и бомбах в сарае у папы». Воспитатели сразу донесли эту информацию до правоохранительных органов, после чего сотрудники полиции явились домой к ребенку.

Однако на месте выяснилось, что накануне мальчик провел вечер с папой и двоюродным братом, который играл в видеоигру Fortnite. В ней герои собирают различное вооружение.

Явившиеся домой к ребенку офицеры предоставили расшифровку беседы с сотрудником детского сада. «Совершенно ясно, что здесь упоминается игра Fortnite, – сказала мать ребенка, комментируя инцидент. – Это просто маленький мальчик с воображением. Педагоги этого заведения должны знать, что у детей есть воображение».

Женщина подчеркнула, что «если бы это был белый мальчик, они бы не пошли на такие крайности и не провели бы расследование в рамках программы Prevent».

В МВД, в свою очередь, заявили, что «если кто-то обеспокоен тем, что ребенок мог быть подвергнут воздействию вредоносных террористических идей, то передавать такую информацию в соответствующие органы – целесообразное решение». «Попытка предотвращения инцидента – это прежде всего защита, и благодаря этому ребенок сможет получить поддержку, в которой он нуждается», – отметили в ведомстве.

По данным властей, за период с 2016 по 2019 гг. под следствием в рамках контртеррористической программы Prevent оказалось 624 ребенка в возрасте до 6 лет и 1405 детей в возрасте от 6 до 9 лет.