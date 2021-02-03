Дочь и теща главы столичной Росгвардии генерал-лейтенанта Михаила Воробьева владеют элитной загородной недвижимостью, несмотря на отсутствие доходов, позволяющих купить соответствующие дома, пишет The Insider.

Супруга, Марина Воробьева, как вероятно, и он сам, проживает в коттеджном поселке Подушкино Одинцовского района рядом с Барвихой. Этот факт журналистам помогла установить слитая в Сеть база цифровых пропусков, которые граждане оформляли для поездок в прошлом году из-за карантина. Владелицей 350-метрового трехэтажного особняка числится 32-летняя Екатерина Воробьева – дочь главы столичной Росгвардии. Ей также принадлежат три прилегающих к коттеджу участка площадью 5 тыс. квадратных метров. Стоимость земли и дома журналисты издания оценивают минимум в 150 млн рублей. Супруга генерала Марина Воробьева раньше работала школьным преподавателем, а сейчас – в Одинцовском филиале МГИМО. Ее зарплата – около 2 млн в год (официальный доход в 2019 году был выше за счет продажи небольшой квартиры).

Екатерина Воробьева стала собственницей имения на Рублевке сразу после окончания вуза. В 2019 году она получила статус нотариуса, а до этого работала консультантом в нотариальной конторе. По данным источника The Insider, в 2018 году ее доход составил лишь 210 тысяч рублей. Во время карантина она также оформляла на свое имя пропуск, по которому передвигалась от имени Главного управления Росгвардии по Москве, хотя и не работала в нем. При этом в пропуске указан адрес электронной почты, принадлежащий заместителю Воробьева, полковнику Дмитрию Щебуняеву – он, вероятно, оформлял пропуск.

Согласно данным Россреестра, Екатерина Воробьева производила сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»»: в 2011-м она купила, а через два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы этого застройщика обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Теща Воробьева, 73-летняя Валентина Смолина, владеет долями в ООО «Свобода» и ООО «СКС-Групп»: первая компания арендует у администрации Одинцово участки вдоль автодороги, где идет торговля овощами и фруктами, вторая числится строительной. Партнером тещи Воробьева по бизнесу является бывший местный депутат и застройщик Сергей Самохин, замешанный в скандале с обманутыми дольщиками.

Валентина Смолина, которая до пенсии была обычной сотрудницей кондитерской фабрики «Кондитер-Курск», уже несколько лет владеет 259-метровым таунхаусом в одинцовском ЖК «Княжичи» – покупка состоялась до того, как «начала заниматься бизнесом». Рыночная стоимость недвижимости оценивается примерно в 50 млн рублей. На Смолину также оформлен автомобиль Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC стоимостью примерно 3 млн рублей.

Михаил Воробьев работает в силовых структурах с 1990 года. За это время он возглавлял УВД Одинцовского района, затем межмуниципальное управление МВД «Одинцовское», ответственное за территорию ЖК «Гусарская баллада». После учебы в Академии управления МВД России он ушел в Росгвардию. Согласно декларации, его доход сейчас составляет более 4,1 млн рублей в год, но даже если бы он получал такую зарплату все 30 лет работы в органах, этой сумы не хватило бы на покупку дорогостоящей недвижимости его родственников. У Воробьева в собственности есть еще три квартиры, указанные в декларации. Их он не скрывает – одна из квартир, к примеру, находится на улице Маршала Толубко в районе Одинцово и стоит около 9 млн рублей, указывает The Insider.

Воробьев и его супруга отказались дать комментарии The Insider о своей недвижимости, а их дочь не ответила на звонки журналистов.

Ранее СМИ писали о подмосковном дворце сына главы Росгвардии Виктора Золотова Романа. Стоимость особняка из розового мрамора составляет порядка 1,6 миллиарда рублей. Этот дом Золотов-младший вроде как получил в качестве подарка, когда ему было 23, его отец в то время руководил Службой безопасности президента, отмечали расследователи портала «Важные истории». В Росгвардии эту информацию предсказуемо опровергли.