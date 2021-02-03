Традиционно самый «неактивный» с точки зрения туризма январь в 2020 году стал «чемпионом» по количеству гостей: за месяц Турцию посетило 2 миллиона 287 тысяч туристов – это больше, чем в привлекательные для отдыха июль, август или сентябрь. Об этом пишет турецкая газета Vatan со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

По данным Министерства культуры и туризма, в 2020-м страну посетило 15 миллионов 964 тысячи туристов, а выручка составила $12,1 миллиарда.

«Впервые количество туристов, прибывших в январе, когда туристический сезон не особо активен, было больше, чем в самый его разгар: в июле, августе или сентябре. Январь прошлого года стал рекордсменом по количеству туристов. Если бы раньше работникам индустрии сказали, что январь будет самым насыщенным месяцем, никто бы не поверил. Пандемия нарушила все правила», – заявил Реджеп Явуз.

По его словам, в период пандемии туристический доход на душу населения увеличился до $762, а в четвертом квартале этот показатель достиг $854. Это при том, что в 2019 году показатель был на уровне $666.

Турция приняла все меры для комфортного пребывания гостей в условиях распространения коронавируса нового типа. Программа сертификации «Безопасный туризм», направленная на защиту здоровья туристов в Турции в период пандемии, будет действовать до конца 2023 года.