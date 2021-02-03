Более 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer, сообщило Европейское командование американских вооруженных сил (USEUCOM).

25 января издание Нидерландского авиационного общества Scramble сообщило, что на норвежскую авиабазу планируется перебросить оперативную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Ожидается, что это произойдет в период с 7 по 20 февраля.

Авиабаза Эрланн располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолетов. Сейчас на ней базируется эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии.

Переброска подразделения и оперативной группы носителей высотного оружия подтвердила тот факт, что американские вооруженные силы уделяют больше внимания арктическому региону, замечает специализированное издание Defence News. Член НАТО Норвегия граничит с Россией, которая проводит активную модернизацию средств на Кольском полуострове и превращает регион в «потенциальную горячую точку», указывают эксперты Альянса.

«Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров имеют решающее значение для общего успеха», – заявил генерал Джеффри Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке. – Мы ценим прочное партнерство с Норвегией и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны».

USEUCOM регулярно проводит учения с участием бомбардировщиков – носителей высокоточных ракет и бомб – в зоне своей ответственности. В этих патрульных и тренировочных полетах часто участвуют союзники, чьи самолеты оказывают истребительную поддержку американским звеньям. В заявлении командования нет информации о том, как долго американский контингент из состава ВВС будет находиться в Норвегии.

«Хотя детали конкретных миссий или количество событий не обсуждаются в рамках обычных стандартов оперативной безопасности, ВВС США в Европе регулярно развертывают на различных базах самолеты и подразделения США в поддержку целей USEUCOM», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее представители ВВС США сообщали о том, что 25 сентября 2020 года американские стратегические бомбардировщики, поднявшиеся с авиабазы на Аляске, совершили 36-часовой беспосадочный полет через Северный полюс к берегам Норвегии, где провели совместные учения с Королевскими ВВС.