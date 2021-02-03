Пограничное управление ФСБ России по Чеченской республике ищет сотрудников в Волгоградской области, пишет портал «Новости Волгограда». Ведомству требуются мужчины с отменным здоровьем и без судимостей за плечами.

«Кандидаты должны быть молодыми – не старше 30 лет. На службу принимают как отслуживших в армии людей, так и имеющих диплом о высшем образовании», – уточняет издание. Отбор идет на должности сержантов и прапорщиков, которым предстоит охранять государственную границу в горной местности.

Мужчинам, поступившим на контрактную службу, предоставят полный соцпакет и возможность приобретения жилья по накопительно-ипотечной системе, обещает региональное управление ФСБ.

Ранее СМИ сообщалио том, что Федеральная служба безопасности РФ за 2020 год потратила 1 миллиард 101 миллион рублей на покупку легковых автомобилей, а также приобрела яхту NorthSilver за 70,75 миллиона рублей.