Минэкономразвития России разработало законопроект, предусматривающий создание на территории аннексированного Крымского полуострова особых административных районов (ОАР), сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердил представитель ведомства.

По задумке министерства, такой правовой режим вроде как позволит инвесторам сохранить анонимность, ограничить доступ к их данным и не опасаться введения санкций США и Евросоюза.

ОАР будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона, функционирующая с 1 января 2015 года. В них будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании, а также предприятия из любых других регионов страны. Единственное условие – они обязаны вести бизнес только на полуострове, а за его пределами у компаний не должно быть филиалов и представительств.

Нижний порог суммарных капиталовложений – не менее 150 миллионов рублей. Средства должны быть направлены на создание и развитие производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения, а также организацию отдыха. Помимо данных требований, правительство может ввести дополнительные критерии для компаний.

По информации РБК, особенностью режима станет возможность совмещения статуса участника ОАР со статусом участника свободной экономической зоны , что позволит инвесторам пользоваться льготным обложением налогов и страховых взносов и при этом сохранять конфиденциальность.

В 2014 году США объявили о введении санкций против любых российских компаний, ведущих деятельность в Крыму. Список обновляется на основе данных из российских государственных реестров. В связи с этим правительство России разрешило зарегистрированным в Крыму или Севастополе юрлицам скрывать данные о себе.