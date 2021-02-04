Обладательница титула «Мисс Беларусь – 2008» Ольга Хижинкова, которая в прошлом году 42 дня провела в СИЗО после участия в акции протеста в Минске, рассказала, что в ее камере отключали отопление и заставляли спать на полу.

«За неделю до освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели декабря мы спали на холодном полу», – рассказала девушка в эфире YouTube-канала «КраСава».

По словам Хижинковой, ей также пришлось помогать бездомной женщине, у которой случались приступы эпилепсии, поскольку силовики ничего не предпринимали. Кроме того, девушке не разрешали общаться с семьей.

«Мисс Беларусь» высказала мнение, что жесткие наказания были приготовлены специально для нее. «У администрации президента Лукашенко была личная обида на меня. Условно говоря, если выражаться простым языком, мы дали тебе путевку в жизнь, а ты тут выделываешься», – отметила она.

Белорусская модель вышла на свободу 20 декабря 2020 года спустя 42 суток административного ареста, назначенного ей судом за участие в несанкционированных акциях протеста. Хижинкова была задержана на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. В ходе нескольких судебных разбирательств ей назначали разные сроки ареста за участие в антиправительственных митингах.

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа прошлого года после официального объявления результатов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,9%.

Штаб Тихановской не признал озвученные ЦИК итоги. После анонсирования первых результатов по всей стране вспыхнули массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.