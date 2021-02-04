Российский Социально-экологический союз по итогам 2020 года зафиксировал 169 эпизодов давления на 450 экологических активистов в 26 регионах России.

По сведениям организации, один активист погиб, 15 получили травмы различной степени тяжести или их имущество было повреждено. Кроме того, в отношении экоактивистов возбуждено 14 уголовных дел, составлено 264 административных протокола. Общая сумма индивидуальных штрафов составила более полумиллиона рублей.

Основные эпизоды связаны с добычей природных ресурсов, проблемами обращения с отходами, вредными производствами и строительными проектами.

Так, регионами-лидерами по числу случаев давления на защитников природы стали Москва (48 эпизодов), Башкортостан (20), Архангельская область (18), Московская область (11), а также Кемеровская область (9) и Республика Татарстан (9).

Наиболее горячие точки экологических конфликтов – строительство полигона отходов на станции Шиес в Архангельской области (20 эпизодов), попытка разработки шихана Куштау в Башкортостане (17), защита сквера на улице Ивана Франко в Кунцево в Москве (14), строительный проект «Фестиваль Парк-2» в Москве (11) и строительство участка Юго-Восточной хорды в Москве (8).

«Нерешенные экологические проблемы ведут к возникновению социально-экологических конфликтов. Социально-экологические конфликты – нерешенные или решенные без участия местного населения и экологических организаций – только нарастают, усугубляются, что ведет к давлению на экологических активистов, а в дальнейшем – к политизации протестов», – предупреждают эксперты Союза.

В марте 2019 года Совет по правам человека ООН принял резолюцию о признании вклада защитников экологических прав человека в осуществление прав человека, охрану окружающей среды и устойчивое развитие. В этой связи РСоЭС подчеркнул, что российские власти обязаны уважать, соблюдать и защищать все права человека, включая экологические.