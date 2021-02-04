Челябинский студент собрал и наклеил на мусорные баки ругательные слова из агитационных листовок депутата Государственной думы РФ Андрея Барышева, передает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что так молодой человек, который работал в команде политика, хотел ему отомстить. Парень исправно выполнял свои обязанности, пока ему не начали задерживать заработную плату.

«Вообще-то парень должен был клеить предвыборные бумажки Андрея Барышева совсем по-другому. Это была его работа, и он выполнял ее честно, пока платили в срок. Но в последние 10 дней в оплате стали происходить странные задержки», – пишут авторы канала.

Депутат, в свою очередь, заявил, что никаких расклейщиков не нанимал вообще. По его словам, «вся эта история – черный пиар и грязные предвыборные технологии». «Не хочу даже комментировать появление этих листовок. Все понятно и очевидно», – отреагировал на ситуацию Барышев.

Он также добавил, что предложил студенту прийти к нему за деньгами – за то, что «провел рекламную кампанию».

Андрей Барышев представляет в парламенте партию «Единая Россия». Ранее он заявлял, что примет решение о выдвижении на новый срок по итогам изучения мнения населения.

Наряду с политической деятельностью, Барышев известен тем, что владеет в городе целым рядом крупных активов (автовокзал, торговые площади, ресторан, строительная компания, банно-оздоровительный комплекс и т. д.), в том числе телеканалом СТС-Челябинск.