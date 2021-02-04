На самолеты народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», которыми они летали в Россию, наложили санкции. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Соответствующее решение было принято еще в прошлую пятницу. Из-за санкций самолеты не смогут заходить в воздушное пространство Украины, приземляться на ее территории и брать там на борт пассажиров.

Оба политика регулярно использовали самолеты для прямых перелетов в Россию. Они перерегистрировали транспортные средства в Молдавии после того, как были озвучены намерения США ввести санкции против Медведчука.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, а также депутата Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Заблокированные телеканалы назвали решение СНБО и Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ». Они пообещали бороться за право быть в эфире.

Козак, со своей стороны, заявил, что «112» продолжит вещание, «несмотря на любые козни власти». Введенные против него санкции он назвал незаконными.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» отметили, что инициируют процедуру импичмента Зеленского из-за решения закрыть телеканалы. На данный момент СМИ продолжают работу в YouTube.

В октябре 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию объявил о проверке NewsOne, «112» и ZiK, которые показали фрагмент встречи главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» и одного из богатейших людей страны Виктора Медведчука с президентом России в Москве. Совет счел, что их действия направлены «на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине государства-агрессора».

Козак приобрел NewsOne, «112» и ZiK в конце 2018 – летом 2019 гг. Рада создала специальную комиссию по расследованию смены собственников телеканалов. Как утверждают многие украинские СМИ, Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента РФ. В то же время в Нацсовете Украины по вопросам телевещания заявляли, что не могут доказать прямую связь попавших под санкции СМИ с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Зеленский в 2019 заявлял, что Козак и Медведчук – это «одна история». В том же году нардепа допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом «Россия 1».

В Кремле негативно отреагировали на санкции Владимира Зеленского против телеканалов и Козака, который ими владеет. «Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», – ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

МИД Украины заявил о возможных попытках дестабилизации ситуации страны на фоне введенных против трех телеканалов санкций.