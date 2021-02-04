Власти Канады расширили список организаций, считающихся террористическими, включив в него 13 новых участников. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.

В число ультраправых группировок попало и «Русское имперское движение», которое базируется в Санкт-Петербурге. Кроме него в раздел идеологически мотивированных экстремистских организаций вошли Proud Boys, The Base и Atomwaffen Division, активные в США. Две из них косвенно связаны с Россией.

Так, неонацистской группировкой The Base руководит Ринальдо Назарро, живущий в Петербурге. А участники группировки Atomwaffen Division познакомились на форуме Iron March, созданном москвичом Алишером Мухитдиновым, отмечает «Коммерсант».

Помимо них, Канада включила в список еще восемь организаций, связанных с террористическими группировками ИГИЛ и «Аль-Каида», а также антииндийскую «Хизбул муджахедин».

По разным данным, «Русское имперское движение» было основано в 2002 или 2005 году. По крайней мере, с 2002 года активисты РИД выпускали журнал «Имперский курьер», признанный позднее экстремистским, а в 2005 году провели первое учредительное собрание.

Программа организации предполагает существование Российской империи де-юре, однако для выбора правящего монарха необходим созыв Всероссийского земского собора. РИД было создано монархистом Станиславом Воробьевым, выходцем из Всероссийской партии монархического центра, существовавшей в Санкт-Петербурге с 1992 года. При РИД был также образован военно-патриотический клуб «Имперский легион», который воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов в 2014–2015 годах.

О том, что движение вербовало добровольцев для участия в войне в Украине писала также газета The New York Times.

После 2016 года, когда РИД связали с исполнителями теракта в Швеции, почти никакой деятельности организация не ведет. В апреле 2020 года США признали ее террористической. Это стало первым случаем, когда Вашингтон объявил террористами «сторонников превосходства белой расы». Лидер РИД Станислав Воробьев назвал тогда решение США «политическим».