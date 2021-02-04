Администрация под руководством нового президента США Джо Байдена приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии, сообщает ТАСС со ссылкой заявление главы Европейского командования ВС США (USEUCOM) Тода Уолтерса. Вывод из ФРГ американских подразделений ранее одобрил Дональд Трамп.

Уолтерс уточнил, что конечное решение будет принято министром обороны США Ллойдом Остином и президентом. По его словам, Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения о выводе войск, которое сейчас «заморожено».

«Новая администрация спокойно сообщила нам о необходимости провести тщательную проверку – от начальной до конечной стадии – <...> и после этого мы вернемся на исходные позиции. И цель этого – всесторонне изучить все варианты, от А до Я, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов», – отметил военный.

Глава USEUCOM отказался комментировать возможные сроки завершения пересмотра решения о выводе войск и добавил, что руководству Пентагона необходимо для этого время.

После того, как в прошлом году Трамп пообещал сократить численность военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч из-за просрочки платежей в НАТО, экс-министр обороны США Марк Эспер объявил в конце июле 2020 года о выводе 11,9 тыс военнослужащих с немецких баз.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен еще в июне прошлого года говорил о том, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия: остановит завершение строительства «Северного потока-2», выберет для провайдера услуг 5G любую компанию, кроме китайской Huawei, и ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.