Более 4 тысяч священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусной инфекцией, 145 человек скончались, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4001 клирик и монашествующий Русской Православной Церкви. В том числе 381 клирик приходов Москвы, 2728 клириков епархий России и 892 клирика и насельника ставропигий», – говорится в заявлении рабочей группы.

За год пандемии РПЦ потеряла более сотни священников. «По состоянию на 3 февраля 2021 года, в России зарегистрированы 145 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий. Из 145 почивших – 14 клириков приходов Москвы, 107 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий. За период с 27 января скончался один клирик в епархиях», – отмечается в статистике.

Продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 366 клириков и монашествующих Русской православной церкви. За текущую неделю общее число болеющих коронавирусом клириков и монашествующих увеличилось: в епархиях возросло на 21, в ставропигиях сократилось на девять, в приходах Москвы уменьшилось на шесть человек.

В конце декабря 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы сказал, что с начала эпидемии коронавирусом заразились всего 350 православных священников и 720 насельников и насельниц монастырей. Это меньше официальной статистики в четыре раза.