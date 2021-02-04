Глава Совета безопасности и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил, что в мире наблюдается раскол общества и элит, и человечество ждет новая биполярность и новая холодная война.

«За этот год на постсоветском пространстве мы увидели массовые политические волнения, войну между государствами, в Центральной Азии, во всем большом регионе. Вокруг также нестабильная обстановка», – сказал Елбасы на заседании Совбеза.

Первый президент отметил, что даже в устоявшихся развитых странах наблюдается раскол общества и элит, и по оценкам аналитиков, мир идет к новой биполярности.

«Это означает ужесточение борьбы не просто в отдельных сферах, конкуренцию и модели развития, по сути, мы вновь возвращаемся к битве идеологий, второй версии холодной войны. Мы должны четко соблюдать, как в таких ситуациях сохранять баланс внешнеполитических наших приоритетов, которые мы все эти годы строили», – подчеркнул Назарбаев.

По мнению председателя Совбеза РК, в нынешних условиях здравоохранение нужно воспринимать как базовый компонент национальной безопасности. По его словам, готовность к противодействию угрозам биологической безопасности надолго останется в повестке, поскольку «инфекционные и иные заболевания перешли в разряд глобальных вызовов».

«Фундаментальный аспект – это консолидация нашего общества. (…) Без единства и стабильности не будет развития экономики. Мы это видим. А без развития экономики нет благополучия граждан, мы не можем улучшать их жизнь. Залогом нашего безопасного будущего является единая просвещенная нация, которая нацелена на единые цели. Так мы побеждали все эти 30 лет», – резюмировал Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году Назарбаев сравнил ситуацию в мире с третьей мировой войной. Причиной, по его словам, стали «катастрофические масштабы международного терроризма».