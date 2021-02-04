Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде сигарет и реэкспорте цветов в Россию, утверждают журналисты изданий «Проект», «БелСат» и Naviny.by, организовавших совместное расследование.

Один из авторов – белорусский журналист Александр Ярошевич –поясняет: сигареты, произведенные в Беларуси, занимают более половины российского нелегального рынка (54%). За последний год их доля возросла в 1,5 раза, несмотря на существующие ограничительные меры.

Цены на сигареты в Беларуси – самые низкие в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России. Аналогично выглядит ситуация со ставкой акцизов на сигареты: 1308 рублей в Беларуси против 2805 рублей в России за тысячу штук.

Низкую цену в Беларуси умышленно держит государство – в 2019 году Лукашенко дал указание никоим образом не допустить роста цен на табак. Когда в 2020 году была построена фабрика «Интер Тобакко», президент даже специально изменил административные границы Минска, отрезав от столичной территории почти полтора гектара земли, где и расположилась фабрика.

Производство табака в Беларуси превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза. Избыток нелегально переправляют в Россию: контрабандисты регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в РБ.

Сигареты едут в Россию либо «запчастями» (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо «в сборе». «В России уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки – дешевая типографская реплика оригинала. К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках», – рассказывает один из продавцов контрабандного товара. По его словам, в схеме также участвуют сотрудники российской таможни среднего и высшего ранга.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Беларуси в РФ – так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, но до финальной точки не доезжают – фуры выгружают товар в РФ. Табак везут под видом мебели или подушек.

Белорусские сигареты продают как наркотики: почти как в даркнете, через анонимные Telegram-каналы и группы во «ВКонтакте». В декабре 2020 года таких площадок было не менее шестисот. Реальных владельцев таких групп и чатов вычислить невозможно – в профиле нет настоящих имен или фотографий, администраторы постоянно меняются, а произвести закупку в Telegram-каналах невозможно без рекомендации администратора.

Что касается реэкспорта цветов, то в расследовании сказано, что за последние годы Беларусь стала главным поставщиком цветов в Россию и обогнала мировых лидеров в этой области – Нидерланды, Эквадор и Колумбию.

Стремительный рост поставок из Беларуси совпал с введенными в России ограничениями на импорт цветов из Нидерландов и Турции в 2015-2016 годах, к тому же белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара занижается в несколько раз, позволяя существенно экономить на налогах. Сейчас практически каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.

В списке белорусских поставщиков срезанных цветов лидируют три компании: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре» , а также государственный логистический оператор «Белтаможсервис». Все перечисленные компании тесно связаны с руководством республики и фактически являются монополистами в этой области. Изначальная совладелица «Глобалкастом» Анна Пушкарева – знакомая помощника Лукашенко по особым поручениям, главы управделами президента Виктора Шеймана, а компания «Логекс» связана с лояльным Лукашенко бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим.

Владельцы цветочного бизнеса в России говорят, что белорусские поставки убивают их дело: в стране практически не строятся новые теплицы, инвестиции в старые цветочные комбинаты прекратились, и в результате российский бизнес теряет по 6-8 миллиардов рублей в год.

С августа 2014 года, после введения Россией продовольственного эмбарго в отношении западных стран в ответ на санкции США и ЕС, сообщалось о попытках реэкспорта запрещенной продукции, преимущественно овощей и фруктов, через Беларусь. Минск все подобные обвинения отвергал, однако эксперты говорят о налаженном в РФ потоке европейских продуктов с белорусскими этикетками или сертификатами.