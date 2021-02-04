Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов представил рейтинг депутатов Госдумы, деятельность которых оказала наибольшее влияние на развитие бизнеса в 2020 году. Итоги исследования есть в распоряжении «Ведомостей».

Лидером списка оказался председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, на втором месте – глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На третьей и четвертой строчках разместились председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев и член комитета по труду Олег Шеин. Замкнул пятерку лидеров замглавы комитета по энергетике Дмитрий Ионин.

Помимо них в десятку самых влиятельных с точки зрения бизнеса депутатов вошли: зампредседателя комитета по экономической политике Валерий Гартунг, замглавы комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, бывшая глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова, а также заместители председателей комитета по экологии Николай Валуев и комитета по финансовому рынку Антон Гетта.

Всего в рейтинг вошли 50 депутатов, которые больше других за прошлый год выступали с законопроектами, представляющими интерес для российского бизнеса. Партийный состав в рейтинге распределился следующим образом: 12 парламентариев относятся к партии «Справедливая Россия», 29 – из «Единой России», а также шестеро из КПРФ, двое – из ЛДПР и один внефракционный (Рифат Шайхутдинов). Примечательно, что справедливоросы заняли первые семь позиций списка. Темы законопроектов, предложенных топ-10 влиятельных чиновников, в основном касаются сферы финансов и торговли.

При составлении учитывались четыре критерия: активность в социальных сетях, деятельность в общественных или коммерческих организациях, а также упоминаемость в СМИ самого депутата и предложенных им законопроектов в сфере бизнеса.

В 2020 году Госдума приняла 553 закона. Самые важные из них, как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заключительного заседания осенней сессии, – это поправки в Конституцию и законы, федеральный бюджет, закон о продлении программы маткапитала, а также об обеспечении школьников горячим питанием. В прошлом году количество принятых Госдумой законов увеличилось на 23 по сравнению с показателем 2019-го, а за все время работы текущего созыва – с 2016-го – депутаты приняли 2310 законов.

4 февраля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что левая коалиция в Госдуме будет добиваться возврата прежнего пенсионного возраста, а также ликвидации Пенсионного фонда России и негосударственных фондов. В январе этого года Миронов вместе с лидерами партий «За правду» Захаром Прилепиным и «Патриоты России» Геннадием Семигиным подписали межпартийный манифест об объединении.