В настоящее время лишь 7,4% жителей Калмыкии обеспечены качественной питьевой водой, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Премьер-министр подчеркнул: важно разобраться, почему программа по водообеспечению Калмыкии до сих пор не была реализована, несмотря на выделение всех необходимых средств. «7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой. Это, конечно, беда», – отметил Мишустин, поручив Хасикову совместно с правоохранительными органами разобраться в проблеме.

«Я понимаю, что вам как новому руководителю сложно будет ответить на этот вопрос, но, мне кажется, работу над ошибками надо сделать, – сказал глава кабмина. – Ведь немалые средства выделялись. Но построили водовод, который невозможно запустить в эксплуатацию. Не хочется говорить, но нужно наказать тех, кто был причастен к хищению. Знаю, что есть уголовное дело, к сожалению, оно было возбуждено. Ну а как по-другому? Это касается людей. Без воды не будет ничего».

«Мы сейчас работаем в рамках национального проекта «Чистая вода». На предусмотренные средства в объеме 640 млн рублей сможем реализовать шесть мероприятий. Кроме того, в индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкии включено проектирование еще 32 объектов», – отчитался Хасиков.

Строительство Ики-Бурульского водопровода протяженностью 195 км с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод до сих пор не было завершено из-за неэффективного расходования средств. Объект должен был обеспечить водоснабжением Приютненский и Ики-Бурульский районы Калмыкии, а также стать резервным источником воды для Элисты.

Бату Хасиков возглавляет Калмыкию с 21 сентября 2019 года. До этого он профессионально занимался кикбоксингом, завоевав титулы чемпиона Европы и мира.