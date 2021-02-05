Бывший президент Польши, лидер антикоммунистического движения в Польше в 1980-х Лех Валенса выдвинул находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

В своем обращении к Нобелевскому комитету Валенса написал, что он делает это «в знак признания его смелости и усилий по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противодействию растущему авторитарному режиму Российской Федерации».

Бывший электрик, создавший легендарный профсоюз «Солидарность», получил Нобелевскую премию мира в 1983 году. По его словам, сегодня «несмотря на признание международного сообщества, правозащитники, политические активисты продолжают погибать».

«Я считаю, что присуждение господину Навальному Нобелевской премии мира станет важной вехой в оценке важной деятельности политических активистов за права других людей и за мир», – указал Валенса.

Навального номинировали на Нобелевскую премию мира несколько раз. В сентябре 2020 года стало известно, что кандидатуру оппозиционного политика предложили Нобелевскому комитету профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России. Позднее агентство Reuters сообщило, что Навального номинировал на премию мира министр окружающей среды Норвегии Ола Эльвестуен за его «усилия по мирной демократизации России».

Вместе с тем, 4 февраля соратники Алексея Навального заявили, что не будут проводить массовые акции протеста в его поддержку в ближайшее время. По словам главы сети штабов политика Леонида Волкова, следующие выступления планируются весной и летом.

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», – отметил он.

Ранее суд в Москве заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера прошли массовые акции протеста в десятках городов России.

2 февраля, сразу после вынесения приговора, его сторонники вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга. В общей сложности на этих акциях были задержаны более 10 тысяч человек, в результате возбуждено 50 уголовных дел.

В то же время сегодня в Москве начался судебный процесс по другому делу в отношении Навального. Его обвиняют в клевете на ветерана.