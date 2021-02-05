Посол России в Каире Георгий Борисенко уточнил, что Дзейтов находится в египетской тюрьме с августа 2018 года, а Шелов был задержан в апреле 2019 года. По словам дипломата, выясняются детали их ареста и предъявленные им обвинения.

Глава дипмиссии также напомнил, что изначально в Египте были задержаны семь россиян. В декабре и январе 2021 года пятерых из них – уроженцев Чечни и Ингушетии – вернули в страну.

Как отмечает издание, арестованные в Каире граждане России, студенты исламского университета Аль-Азхар Рамазан Плиев, Али Дзейтов, Илез Аушев и Исмаил Чемурзиев, а также их земляк Хизир Дугиев, приехавший в Египет из Саудовской Аравии, пропали в Каире 14 августа 2018 года. Через 5,5 месяцев стало известно, что четверо задержанных находятся в каирской тюрьме. Свою причастность к исчезновению Дугиева власти Египта отрицают.

В январе домой вернулись трое из уроженцев Ингушетии – Плиев, Аушев и Чемурзиев.

В августе 2020 года десятки представителей чеченской и ингушской диаспоры во Франции вышли к посольству Египтас требованием освободить студентов-ингушей из каирской тюрьмы, которые ровно два года находятся под стражей по сфабрикованным обвинениям в причастности к ИГИЛ, как утверждали их родные.