22-летний Джо Ди Мео стал первым в мире человеком, которому сделали успешную пересадку лица и кисти.

В июле 2018 года Джо Ди Мео возвращался поздно с работы и заснул за рулем. Его машина перевернулась и загорелась. Джо провел три месяца в коме, перенес более 20 реконструктивных операций. В результате ожога у него больше не было губ, верхние веки слились с нижней частью лица, пальцы на одной из рук пришлось ампутировать, пишет VOA. В целом парень получил около 80% ожогов тела.

В июле минувшего года, в разгар пандемии, доктор Эдуардо Родригез из клиники Университета Нью-Йорка провел трансплантацию лица и кисти. Операция длилась 23 часа. Спустя шесть месяцев она была признана успешной.

«Когда мы говорили о возможности сделать и руки, и лицо, я должен был сообщить ему (Джо Ди Мео), что за всю историю это пытались сделать дважды и оба случая были неудачными, и на самом деле один из этих пациентов умер. Он понимал риски, которые были связаны с этим, и знал, что это передовая операция, которая не была успешной в прошлом, но он больше верил во всех нас», – рассказал доктор Родригес.

По его словам, успех трансплантации во многом зависел от пациента – от его отваги и позитивного настроения.

После операции Джо Димео провел 45 дней в отделении интенсивной терапии и еще около двух месяцев в больнице. Там ему пришлось заново учиться открывать веки и пользоваться своими новыми руками. Сейчас он уже может самостоятельно тренироваться и выполнять повседневные задачи, такие как приготовление завтрака.

До этого в мире были проведены только две подобные операции, обе завершились неудачно, в результате одной пациент скончался, подтверждает издание.

Как утверждают ученые, операция по трансплантации может легко осложниться, в частности вследствие инфекций, из-за сосудистой недостаточности после повторного соединения сосудов или из-за отторжения нового органа организмом пациента.