КУЛЬТУРА
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В Великобритании вышел из комы юноша, ничего не знающий о пандемии
Подросток впал в кому еще до первого локдауна в марте 2020 года. Он не только ничего не знал о пандемии коронавируса, но и сам дважды переболел COVID-19
В Великобритании вышел из комы юноша, ничего не знающий о пандемии
В Великобритании вышел из комы юноша, ничего не знающий о пандемии / Others
5 февраля 2021 г.

В английской деревне Татбери, графство Стаффордшир, находившийся 11 месяцев в коме подросток дважды переболел коронавирусом, ничего не зная о пандемии COVID-19, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Daily Mail.

19-летний Джозеф Флавилл был госпитализирован 1 марта после того, как его сбила машина. Через три недели после инцидента в Великобритании ввели первый карантин из-за распространения COVID-19. Молодой человек почти год пролежал в коме, не подозревая о том, что происходило в мире. За это время он дважды заражался коронавирусом и благодаря лечению выздоравливал, отмечает издание.

Сейчас Флавилл постепенно восстанавливается под присмотром врачей. Он уже может шевелить конечностями и реагирует на просьбы врачей. Из-за ограничений, связанных с пандемий, семье нельзя навещать его в больнице. Близкие и друзья общаются с юношей по видеосвязи.

Как отметила тетя пациента, семья еще не рассказывала ему о пандемии COVID-19, поскольку они пока не решили, как ему лучше донести эту информацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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