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Xiaomi открывает производство в Турции
Технологическая корпорация из Китая видит в Турции «первоклассного производителя смартфонов». Первые телефоны Xiaomi с пометкой Made in Turkey появятся уже в первом квартале 2021 года
Xiaomi открывает производство в Турции
Фото: Reuters / Reuters
5 февраля 2021 г.

Компания Xiaomi – третий крупнейший производитель смартфонов в мире – заявила, что в первом квартале 2021 года начнет производство продукции на территории Турции, сообщает Hurriyet. Турецкая Республика станет четвертой страной в мире, где будут производить смартфоны этой марки.

Компания откроет фабрику в Стамбуле, в районе Авджылар, где будут обеспечены рабочие места для около двух тысяч человек. Производственная мощность завода, который будет построен в партнерстве с Salcomp, составит около 5 миллионов телефонов в год. Объем инвестиций китайской компании составит около $30 миллионов.

Региональный директор Xiaomi в Турции Ашер Лю отметил, что сотрудничество началось еще в 2019 году. «Мы благодарим турецкий народ и саму Турцию, которая открыла нам свои двери и является первоклассным производителем смартфонов», – заявил он.

Xiaomi, а также ведущие мировые производители смартфонов Oppo и Tecno объявили о решении инвестировать в Турцию в декабре, добавив, что локализация производства стартует в 2021 году.

По данным аналитической компании Statcounter из Ирландии , Xiaomi является одним из ведущих производителей телефонов в мире с долей рынка 10%. Опережают китайского гиганта только Samsung и Apple.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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