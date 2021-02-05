Авиакомпания «Аэрофлот» получила чистый убыток в 96,5 млрд руб. по итогам 2020 года против прибыли в 5,3 млрд руб. в 2019-м, говорится в сообщении компании. Таким образом убыток превысил рыночную капитализацию компании на 21 млрд руб. – сейчас она составляет 75 млрд руб. Выручка перевозчика снизилась более чем в два раза – с 551,8 млрд руб. в 2019-м до 229,8 млрд руб.

Снижение выручки и прибыли компания объясняет распространением коронавирусной инфекции, закрытием международного воздушного сообщения и ограничительными мерами в российских регионах, которые сократили спрос на авиаперелеты.

В то же время весной 2020 года российское правительство приняло решение о выделении из резервного фонда средств на поддержку авиаперевозчиков в период пандемии: в мае было выделено 23,4 млрд руб. субсидий за «потерянных» пассажиров, их них «Аэрофлоту» достались 7,9 млрд руб. «без привязки к трафику». Позже премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал «распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 млрд рублей», а из Фонда национального благосостояния в акции авиаперевозчика было инвестировано 50 млрд руб. В итоге доля государства на 31 декабря 2020 года составила 57,34%.

По итогам IV квартала выручка «Аэрофлота» снизилась на 59,2% в годовом выражении, до 52,9 млрд руб., чистый убыток увеличился в 16 раз – составил 30,9 млрд руб. против убытка в 1,96 млрд руб. годом ранее.

«В четвертом квартале 2020 года сезонное снижение спроса было дополнено «второй волной» коронавирусной инфекции, что сказалось на динамике операционных показателей. При этом продолжилось постепенное восстановление международной полетной программы при корректировке емкостей на внутренних линиях в соответствии со спросом», – сообщили в компании.

Количество выполненных рейсов на международных направлениях выросло на 93,5% к уровню третьего квартала, а количество рейсов на внутренних направлениях снизилось на 16,2%. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 55,6 % к уровню третьего квартала.

В конце января Росавиация сообщила, что в 2020 г. российские авиакомпании уменьшили перевозки пассажиров на 46%, до 69,17 млн пассажиров по сравнению с 2019 годом. В частности, «Аэрофлот» сократил перевозки на 61%, (14,6 млн пассажиров), S7 – на 31% (12,3 млн пассажиров ), «Победа» – на 12% (9,1 млн пассажиров) «Россия» – на 51% (5,7 млн), а «Уральские авиалинии» – на 41% (5,6 млн пассажиров).