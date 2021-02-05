Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к дочернему предприятию «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и постановил взыскать 146,177 миллиарда рублей. Размер штрафа беспрецедентный: еще ни одна компания не выплачивала столь крупную сумму компенсации государству, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Сегодняшний суд – это во многом прецедент, который может помочь по-настоящему решать экологические проблемы на системном уровне», – заявила также руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко.

Росприроднадзор оценивал экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей, что равно приблизительно восьми годовым бюджетам города. По решению суда 145,492 млрд рублей должны пойти в доход государства, оставшаяся часть – в казну Норильска.

Ранее «Норникель» пытался оспорить сумму ущерба: по подсчетам корпорации, он составляет лишь 21,4 млрд рублей. На заседании суда стало известно, что НТЭК отозвала ходатайство о назначении экспертизы для определения суммы затрат на устранение вреда от аварии на ТЭЦ-3. Представитель компании пояснил, что это связано с предоставлением правовой позиции о затратах НТЭК, что устраняет необходимость экспертизы.

Росприроднадзор отметил, что не все из затрат НТЭК были «необходимыми и разумными»: по мнению ведомства, часть расходов к ликвидации последствий аварии не имеет никакого отношения (например, траты на тесты на COVID-19, заработную плату сотрудников, «просветительскую деятельность», услуги связи и т.д.). Другие затраты не стали засчитывать в связи с тем, что они оплачивались внутри группы компаний – «Норильскому никелю», авиакомпании «Нордстар» и другим. Также Росприроднадзор подозревает в недостоверности данные о расходах на услуги экспертных организаций «Экотерра» и Сибирского отделения РАН, которые якобы действовали в интересах ответчика.

29 мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища, и из него вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Из озера в свою очередь вытекает река Пясина и впадает в Карское море.

Президент России Владимир Путин обвинил власти края и чиновников в том, что они «узнали об аварии только из соцсетей» спустя несколько дней. В Москву сообщение о разливе топлива пришло через полчаса после происшествия.

По статистике Министерства энергетики РФ, в 2019 году на предприятиях топливно-энергетического комплекса произошло 17 171 аварий с разливом нефти. Это означает, что нефтяные аварии случаются в России каждые 30 минут. Главная причина – изношенные нефтепроводы, но эксперты отмечают, что инфраструктуру можно полностью обновить всего за пять лет при условии, что компании-добытчики инвестируют в реновацию хотя бы 15-20% прибыли.