Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал реакцию США и стран Европы на инцидент в Босфорском университете («Боазичи»). По его словам, Запад не должен вмешиваться во внутренние дела Турции, и ему лучше обратить внимание на собственные проблемы, такие как проявления расизма в США и насилие в отношении участников движения «желтых жилетов» во Франции.

«США выступают с критикой событий в «Боазичи». И об этом говорят в стране, где полицейские убивают безоружных афроамериканцев. Вы лучше призовите себя к ответу за проявления расизма. Тоже самое относится и к [Эммануэлю] Макрону. Вы в Париже решите вопрос «Желтых жилетов». У нас в стране такого нет. Мы не допустим повторного участия молодежи в преступных действиях, в том числе терроризме», – подчеркнул Эрдоган.

Он также осудил призыв французского президента к выводу турецких военных специалистов из Ливии, обвинив Париж в оккупации Мали. «Макрон так ничему и не научился. Турция направила военных в Ливию не просто так. Военное присутствие Турции в любом регионе – вклад в мир и стабильность. Нас пригласили в Ливию власти африканской страны», – сказал турецкий лидер.

После акций группы студентов против назначения ректором университета профессора Мелиха Булу президент Эрдоган обратился к ним напрямую. Лидер страны сказал, что Булу, до этого возглавлявший два других вуза, получил свою должность законным образом и обладает всеми профессиональными качествами, чтобы руководить одним из лучших учебных заведений страны. Сам Булу пообещал за четыре года своего ректорства сделать все возможное, чтобы «Боазичи» вошел в топ-100 лучших университетов мира.