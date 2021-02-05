Министерство внутренних дел РФ объявило тендер на доработку своего мобильного приложения, которое позволяет экстренно вызвать полицию. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, ведомство готово потратить не менее 63 миллиона рублей за внедрение в приложение модуля «Антимошенник» для борьбы со звонками злоумышленников.

Для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к контактам пользователя. Предполагается, что при входящем звонке с неизвестного номера приложение сопоставит его с имеющейся у МВД базой мошеннических номеров, а в случае совпадения выдаст соответствующее предупреждение. По схожему принципу работают аналогичные программы других разработчиков.

Проект МВД может усложнить работу телефонных мошенников, но также несет риски и для пользователей приложения: все номера из телефонной книги будут открыты полиции и могут оказаться в свободном доступе в случае утечки, предупреждают эксперты по безопасности.

Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов разделяет такие опасения: по его словам, если приложение определяет только входящие мошеннические вызовы, ему не требуется доступ к списку сохраненных в смартфоне номеров.

Глава отдела информационной безопасности компании «СерчИнформ» Алексей Дрозд считает, что МВД планирует пополнить свою базу за счет контактов пользователей.

Телефонное мошенничество приобрело довольно крупные масштабы: в 2020 году из-за подобных схем россияне потеряли около 150 миллиардов рублей. Большинство таких вымогателей действуют из тюрем. Для решения проблемы мошеннических колл-центров ФСИН запросила 3 миллиарда рублей, которые пойдут на установку в колониях средств глушения мобильной связи