Нецензурной лексики в социальных сетях не стало меньше, несмотря на принятие поправок, направленных на ее сокращение, свидетельствует статистика «Медиалогии» (имеется в доступе у РБК). Напротив, россияне стали материться чаще.

По данным агентства, 1-2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram пользователи из России сделали 646,1 тысяч публикаций с использованием мата.

3-4 февраля 2020 года (будние дни с аналогичным уровнем активности) в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тысяч нецензурных выражений. За неделю до вступления поправок в силу (25-26 января 2021 года) аналитики насчитали 631,3 тысяч публикаций с обсценной лексикой в соцсетях.

«Медиалогия» уточняет, что год назад россияне обсуждали в сети новости о только вспыхнувшем коронавирусе, выражали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба.

В конце января – начале февраля этого года самыми животрепещущими темами стали задержание оппозиционера Алексея Навального по прибытии в Россию и несанкционированные протесты в его поддержку.

1 февраля 2021 года в России вступили в силу поправки к федеральному закону об информации, вводящие самоцензуру для владельцев соцсетей и обязывающие их администраторов выявлять и блокировать незаконный контент: ненормативная лексика, фейки, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям, публикации, выражающие «явное неуважение к обществу, государству и Конституции».