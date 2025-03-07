ПОЛИТИКА
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Трамп: «Они не платят — я не защищаю»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет защищать страны НАТО, которые не тратят «достаточно средств» на свою оборону
Трамп: «Они не платят — я не защищаю»
Дональд Трамп / Reuters
7 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет защищать союзников по НАТО, если они не выполняют свои финансовые обязательства.

«Я думаю, что это в рамках здравого смысла: они не платят — я не собираюсь их защищать», — приводит его слова The Guardian.

Трамп также усомнился в том, что страны НАТО поступили бы иначе, если бы США оказались в кризисе.

«Если бы Соединенные Штаты обратились за помощью, например, к Франции, вы полагаете, они бы встали на нашу защиту? По идее — да, но я не слишком в этом уверен», — сказал он.

При этом Трамп напомнил, что после 11 сентября 2001 года союзники по НАТО поддержали США и участвовали в войне в Афганистане, оставаясь там на протяжении двух десятилетий.

Несмотря на свою жесткую риторику, Трамп подчеркнул, что не собирается выводить США из НАТО.

«Я рассматриваю НАТО как потенциально хороший союз, но повторю, нынешнее положение не слишком справедливо», — заявил он.

Ранее Европейский Союз утвердил планы по увеличению оборонных расходов, чтобы освободить миллиарды евро на безопасность континента.

По оценкам Еврокомиссии, эти меры позволят выделить около 650 млрд евро ($702 млрд). Кроме того, лидеры ЕС рассмотрели предложение о кредитном пакете на 150 млрд евро ($162 млрд) для закупки нового военного оборудования и призвали ускорить его изучение.

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